В Донецкой области убит комвзвода роты милиции особого назначения "Сумы", обстоятельства неизвестны

Как сообщила УНИАН начальник сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова, для выяснения обстоятельств гибели милиционера 1 марта на место происшествия выехали заместитель начальника УМВД в Сумской области Сергей Курочка и работники управления кадрового обеспечения УМВД.

«По данному факту проводится служебная проверка. Прокуратурой г. Славянск начато уголовное производство по ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко наградил орденом "За мужество" милиционера, который погиб в харьковском терактеБиганова не смогла уточнить обстоятельства убийства милиционера.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля из Сумской области в рамках ротации в зону проведения антитеррористической операции на Донбасс отправился сводный отряд сотрудников милиции. В составе отряда - более 40 участковых, оперативников, следователей, представителей других милицейских служб разного возраста и разных званий.

Справка УНИАН. Иван Волков, 1973 года рождения, до прихода в 2014 г. на службу в органы внутренних дел работал в системе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Капитан милиции неоднократно бывал в командировках в зоне проведения АТО.