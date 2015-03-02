В Генштабе напомнили, что Вооруженные Силы не имеют права участвовать в политической деятельности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в связи с необходимостью законодательного урегулирования существования добровольческих батальонов, а также предотвращение противоправных действий некоторых представителей добровольческих формирований, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины было принято решение о формировании на базе добровольческих батальонов боевых подразделений Вооруженных Сил Украины.

«На базе добровольческого батальона «Айдар» был сформирован 24-й отдельный штурмовой батальон Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который находится в подчинении военной части А1314», - отметил он.

Селезнев отметил, что командованием проведен тщательный отбор военнослужащих, которые пополнили ряды вновь созданного батальона. Согласно приказу командира военной части А1314, к временному исполнению обязанностей командира батальона несколько месяцев назад приступил подполковник Евгений Пташник.

«Во время приема дел подполковник Евгений Пташник обнаружил отсутствие печатей и штампов, что сделало невозможным ведение соответствующего делопроизводства в части», - сообщает представитель Генштаба.

Читайте такжеМинобороны: командиром "Айдара" является Пташник, а не МельничукТакже было установлено, что 10 декабря 2014 неустановленное лицо заверило финансовые документы печатью воинской части, отсутствие которой ранее обнаружил исполняющий обязанности командира батальона. С целью предотвращения возможных коррупционных деяний, финансовых махинаций и злоупотреблений с использованием печатей и штампов 24-го батальона в директиву Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины были приняты меры по аннулированию существующего идентификационного кода и условного наименования 24-го батальона и предоставления ему новых.

По состоянию на 27 января 2015 необходимые печати были получены соответствующим должностным лицом подразделения, сообщил Селезнев. Также с целью оказания помощи руководству батальона в упорядочении делопроизводства, повышения штатной дисциплины и социальной защиты личного состава, в указанное подразделение была направлена специальная комиссия. Данные организационно-хозяйственные мероприятия не влияют на боевую способность батальона, который продолжает нести службу в зоне АТО.

«Исходя из вышеизложенного, официально сообщаем, что в настоящее время в состав Вооруженных Сил Украины входит только один батальон, сформированный на базе добровольческого батальона «Айдар», который имеет полное наименование «24-й отдельный штурмовой батальон»», - заявил Селезнев.

Также он сообщил, что, «согласно с действующим законодательством Украины, ни одно из подразделений Вооруженных Сил Украины не имеет права входить в любые организации или участвовать в политической деятельности».

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины отмечает, что сообщения, которые распространяются в социальных сетях и Интернет-сайтах от имени любых подразделений, подчиняющихся Министерству обороны Украины, требуют обязательного уточнения в официальных источниках.