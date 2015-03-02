МВД: за разгон митингующих под НБУ уволен начальник Печерского райотдела

Об этом сообщили в МВД Украины.

"По факту событий во НБУ 26 февраля была создана комиссия для объективного выяснения обстоятельств, за время работы комиссии были собраны и обработаны имеющиеся фото и видеоматериалы, опрошено 70 военнослужащих НГУ и 7 работников милиции, 22 гражданина", - сообщили в МВД .

Комиссия пришла к выводу, что руководство Печерского РУ МВД не предоставило надлежащей оценки обстоятельств, сложившихся по проведению акции под НБУ, не обеспечило количественную и качественную охрану общественного порядка.

"Было проигнорировано возможность любых провокаций, а также недовольство действиями участников акции со стороны рядовых граждан", - говорится в отчете.

"В связи с этим начальника Печерского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве Карпик С.М. уволен. Комиссией внесены предложения об увольнении замначальника - начальника милиции общественной безопасности этого же управления Соцкого В.С., который в настоящее время отстранен от выполнения обязанностей", - сообщили в МВД.

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Также комиссия приняла решение о наложении на замначальника - начальника милиции общественной безопасности ГУМВД в Киеве Коваленко И.А. дисциплинарного взыскания - выговора.

"Начальнику ГУМВД в Киеве Терещуку А.Д. указано на низкую организацию деятельности подчиненных в части обеспечения охраны общественного порядка в Киеве", - говорится в сообщении.

Во время работы комиссией будет дана оценка роли руководства Нацгвардии во время событий у здания НБУ.

"Вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности других должностных лиц будет принято по результатам работы комиссии и предоставления их действиям правовой оценки", - добавили в МВД.

Материалы расследования будут направлены в ГПУ для принятия решения согласно законодательству.