"Прекратить выливать помои на своих конкурентов": эксперт рассказал, как Порошенко может уйти достойно

Дипломат считает, что Порошенко пора начинать готовиться к проигрышу.

От поведения Порошенко сейчас многое зависит и в его собственной судьбе, и в том, насколько драматично для него и Украины закончатся эти выборы.

Об этом пишет Богдан Яременко, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" в своей колонке на "Главреде".

"Для меня очевидны определенные возможности, которые создаст для Украины вероятная победа Владимира Зеленского. Зеленский – человек, который ни с кем не связан договоренностями – ни с Востоком, ни с Западом. А это развязывает Украине руки для ведения переговоров. Причем это касается и Минских соглашений, и условий кредитования нашей страны, и наших отношений с Российской Федерацией, и разрешения проблемы войны с Россией, и многого другого", - пишет он.

Также дипломат считает, что как Зеленский воспользуется этими возможностями – это другой вопрос.

Читайте такжеТимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

"По этому поводу есть некоторая тревога, потому что пока что он не представил свою команду. Я понимаю, что это могла быть методика ведения избирательной кампании – не давать ответов на вопросы, чтобы объединить максимальное количество людей. Но теперь у Зеленского сокращаются возможности для таких маневров, и ему придется давать ответы на вопросы. От его ответов будет зависеть, то ли позиции Украины улучшатся, то ли останутся на том же уровне, что и сегодня. В любом случае, я не вижу каких-либо оснований для паники или негативных прогнозов. Мое настроение – сдержанно позитивное",- говорит Яременко.

Эксперт уверен, что столь высокая поддержка Владимира Зеленского объясняется разочарованием общества в связи с невыполненными обещаниями политиков, которые давались на Майдане.

"Граждане Украине показали, что в этой стране нельзя, как Янукович, вести Украину за Россией, врать и воровать, либо, как Порошенко, высказываться за сближение с Евросоюзом, но при этом точно так же врать и воровать. Как видим, есть 30% людей, которые категорически с этим не согласны. Они ищут совершенно нового, другого человека, который не погряз во всех этих схемах и системах. Я считаю, что это – позитивный тренд. Это – взросление. Это – признак хороших изменений в украинском электоральном поле и политической системе", - пишет он.

Яременко утверждает, что второе место Порошенко также не стало для него неожиданностью.

Читайте такжеОриентированные на Порошенко лидеры мнений устроили травлю избирателей Зеленского и взяли курс на раскол

"Правда, я ожидал более высокой поддержки нынешнего президента, но, очевидно, последние скандалы не пошли на пользу его электоральному рейтингу. Порошенко говорит, что он никогда не проигрывал. Мне кажется, ему пора начинать готовиться к проигрышу. Если Порошенко будет в ближайшие две недели вести себя так, как вел весь последний год, выливая массы помоев на своих конкурентов, в частности, на Зеленского, то Зеленскому это только поможет победить. Если же Петр Алексеевич попытается перевести разговор в позитивную дискуссию, то он если и не выиграет, то, по крайней мере, уйдет достойно. Потому от поведения Петра Алексеевича многое зависит и в его собственной судьбе, и в том, насколько драматично для него и Украины закончатся выборы", - добавил дипломат.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки ЦИК почти 99% протоколов УИК об итогах голосования, на выборах президента в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали более 30% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали почти 16%, за лидера ВО «Батькивщина "Тимошенко - более 13%.