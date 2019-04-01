Астролог рассказал, кто победит во втором туре на выборах президента Украины

Во втором туре одного из них ждет звездный час, другого – полнейший разгром, отметил астролог.

Звезды сулили Владимиру Зеленскому огромную удачу в первом туре президентских выборов, однако результат превзошел все прогнозы.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс. "В частности, я не ожидал, что молодежь (а электорат Зеленского – это, как известно, в основном люди до 40 лет) придет на избирательные участки в таком количестве. Как бы там ни было, молодежь Украины показала, что она на самом деле есть", - сказал он.

По словам Росса, второе место Порошенко – это отнюдь не честный результат.

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"В его гороскопе звезды способствовали в этот день огромным фальсификациям. Я убежден, что и результат первого тура сфальсифицирован – рейтинг Порошенко "раздули" до 20%", - объяснил астролог.

Росс отметил, что если анализировать гороскопы обоих кандидатов, которые выходят во второй тур президентских выборов, а также положение планет для каждого из них конкретно 21 апреля, то можно сказать определенно: во втором туре Петра Порошенко ждет полный разгром. Даже если он попытается сфальсифицировать выборы до неузнаваемости, ему это не поможет.

"На месте Порошенко я бы вообще снялся с предвыборной гонки, чтобы не позориться во втором туре. 21 апреля он может проиграть Зеленскому с результатом 70/30. 60/40 – это максимально благоприятный для него результат, на который он только может рассчитывать", - добавил эксперт.

Владимира Зеленского, по прогнозам Росса, ждет победа во втором туре.

"В его гороскопе на этот период все указывает на звездный час в его судьбе. Еще летом прошлого года я говорил, что Зеленский будет президентом, и я не отрекаюсь от своих прогнозов. Звезды способствуют самым благоприятным для Зеленского сценариям. Так что фальсификаторы не смогут угнаться за удачей Зеленского", - заявил он.