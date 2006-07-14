Вдова Гонгадзе опознала украшения мужа на «таращанском теле»
Для осмотра суд предоставил 5 предметов
Вдова журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава Гонгадзе опознала на заседании Апелляционного суда Киева украшения, найденные на так называемом «таращанском теле», которое, якобы, является трупом ее мужа.
Суд предоставил ей возможность ознакомится с доказательствами, представленными органами досудебного следствия на этом этапе процесса, в связи с тем, что далее Мирослава может не находиться на территории Украины и не иметь такой возможности.
Для осмотра суд предоставил 5 предметов: цепочку, фрагменты цепочки, браслет, кулон, перстень.
Мирослава Гонгадзе узнала все эти предметы и подтвердила, что они принадлежали ее мужу Георгию.
После этого суд продолжил сверять данные протоколов досудебного следствия с показаниями Мирославы. Закончив эту процедуру, суд предложил подсудимым задать Мирославе вопросы, однако те отказались от такой возможности.
Как сообщалось, на заседании в пятницу сама Мирослава Гонгадзе намерена задать вопросы подсудимым. Рассмотрение дела об исполнителях убийства Гонгадзе Апелляционный суд Киева начал 9 января.
Обком со ссылкой на Українські новини