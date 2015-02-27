Участники Трехсторонней контактной группы провели видеоконференцию с боевиками

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Главная тема разговора - необходимость как можно скорее обеспечить полное прекращение огня и отвод тяжелых пушек, как это и предусматривают Минские договоренности 12 февраля», - написала Олифер.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 3 военнослужащих, 7 получили раненияЧлен контактной группы от Украины Кучма обратил внимание представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» на тот факт, что по Вооруженным силам Украины продолжает вестись обстрел. По состоянию на 8 часов утра 27 февраля зафиксировано 27 случаев обстрела украинских военнослужащих.

«Особое возмущение вызвал обстрел из танка по блокпосту украинских военных возле Донецкого аэропорта: трое погибших, один ранен. Участники Трехсторонней контактной группы обратились к Совместному центру по контролю и координации, чтобы его представители в кратчайшие сроки провели полное и беспристрастное расследование такой грубой провокации. В контактной группе ждут результаты этого расследования уже сегодня», - сказал Кучма после встречи.