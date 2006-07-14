Янукович будет два дня убеждать помаранчевых ”не заниматься ерундой”

Председатель Политсовета Партии регионов, заместитель лидера фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО – «не самоубийца», поэтому он не пойдет на роспуск парламента.

Такое мнение Н.АЗАРОВА размещено на официальном сайте Партии регионов.

«Пусть БЮТ и «Наша Украина» не рассчитывают на роспуск парламента, потому что Президент не может не понимать, что в случае досрочных выборов расстановка сил не изменится. Ну, разве что, несущественно – в пользу Партии регионов. Страна, тем временем, еще на три месяца погрязнет в хаосе, вызванном безвластием. Президент – не самоубийца, он на это не пойдет», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что объявление перерыва в работе парламента до вторника, 18 июля, преследовало единственную цель - дать возможность «Нашей Украине» и БЮТ одуматься и начать эффективную работу. «Мы уже сегодня готовы были формировать комитеты, однако хотим дать возможность нашим коллегам принять участие в этом процессе», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Сегодня, в субботу и в воскресенье мы попытаемся убедить их не заниматься ерундой. Если же они продолжат в том же духе, мы будем действовать жестко и сформируем комитеты без них», - резюмировал он.