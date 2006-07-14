Кличко удалось очень выгодно продать трусы

Трусы Виталия Кличко, в которых он боксировал в бое за титул Чемпиона Мира против Лари Дональда, ушли с аукционных торгов в Берлине за 9 тысяч евро.

Начальная ставка лота составляла 500 евро. Фартовые трусы Кличко приобрел немецкий промышленник, заплатив за них почти в 20 раз дороже от изначально заявленной цены – 9 тысяч евро. В ходе реализации всех лотов было собрано более 70 тысячи евро. Все собранные во время аукциона средства пойдут на благотворительную программу, курируемую ФИФА, "Развитие дворового футбола". В частности на развитие футбольных площадок в странах, где нет элементарных условий для развития спорта, - Юго-Восточной Азии, Африки, Индии.

Обозреватель