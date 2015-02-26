Обнародованы декларации руководителей аппарата ВР

Об этом говорится в декларации о доходах Зайчука, которую обнародовала народный депутат Украины Светлана Залищук (фракция партии «Блок Петра Порошенко») на своей странице в Facebook.

Она отмечает, что неоднократно вынуждена была обращаться относительно необходимости обнародования декларации Зайчука.

В декларации о доходах за 2013 год Зайчука записано 1362091,81 грн годового дохода, из которых зарплата составляет 463628,69 грн, а пенсия - 319461,12.

Читайте такжеАппарат ВР игнорирует просьбу депутата показать доходыКроме того, за преподавательскую деятельность Зайчук получил 55212 грн, от продажи имущества - 198790 грн, дивиденды, проценты - 325000 грн.

Согласно документу, доход членов семьи Зайчука в 2013 году составил 533046,31 грн.

В 2013 г. Зайчук на счетах в банке имел 2917350 грн.

Кроме того, руководитель Аппарата ВР имеет две квартиры площадью 210,5 и 68 квадратных метров и земельный участок площадью 2996 квадратных метров.

Также он имеет два автомобиля: Volkswagen Passat (2001 г.) и Toyota (2012 г.).

Залищук обнародовала декларацию и заместителя Зайчука Куцика, который вместе с семьей заработал за год миллион и имеет роскошный "Мерседес" 2013 года выпуска.