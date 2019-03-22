"Это вызывает ужас": Лондон отреагировал на судилище над политзаключенным Грибом в России

В Британии обеспокоены, что Павел Гриб не получает надлежащей медицинской помощи.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (министр иностранных дел) Джереми Хант призывает Российскую Федерацию немедленно освободить незаконно приговоренного к шести годам лишения свободы украинского политзаключенного Павла Гриба.

Об этом глава британской дипломатии сообщил в микроблоге Twitter.

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«Постоянное применение Россией политически мотивированных заключений вызывает ужас. Сегодня Павел Гриб приговорен к шести годам. Он страдает от серьезного заболевания и не получал должного ухода во время содержания под стражей в России. Я присоединяюсь к заявлению Павла Климкина и призываю к его немедленному освобождению», - отметил Хант.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Украины Павла Гриба за якобы «содействие терроризму». После приговора Гриб объявил голодовку. Молодой человек требует допустить к нему врачей и уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову.

В МИД Украины заявили, что Гриб может не выдержать этапирования из следственного изолятора в колонию общего режима. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал международное сообщество оказывать давление на РФ для освобождения Гриба.

О задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец Игорь Гриб, на то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинец содержится в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются разрешить украинским врачам провести осмотр Павла в СИЗО.

29 января 2019 года Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.