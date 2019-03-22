В Раде произошла потасовка из-за Ляшко (фото, видео)

Перерыв объявил Парубий после того, как в сессионном зале произошла потасовка с участием Ляшко и членов его фракции.

В заседании Верховной Рады был объявлен перерыв на 15 минут из-за противостояния в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко обратился к Кабинету министров с вопросом о выплате зарплат, в частности, работникам Одесского национального медицинского университета.

"Я требую от вас прекратить выплаты руководству Министерства здравоохранения, руководству "Укравтодора", пока не заплатят работягам зарплаты", - заявил Ляшко.

В ответ слово взял премьер-министр Владимир Гройсман и сообщил, что правительство приняло решение о служебной проверке причин невыплаты зарплат в Одесском университете.

Во время ответа Гройсмана Ляшко и представители его фракции поднялись со своих рабочих мест и быстро направились к правительственной ложе.

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Когда они поднимались к правительственной ложе, произошла потасовка, в частности с участием народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Игорем Поберой.

"Радикалам" все же удалось подойти непосредственно к чиновникам и Гройману, в правительственную ложу, где также произошла потасовка, в частности с участием депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

В результате председатель ВР Андрей Парубий объявил перерыв в заседании.

После перерыва он назвал такие события пренебрежением к парламенту и предоставил слово Гройсману, который сообщил Ляшко, что поручил разобраться с вопросами о выплате зарплат.

Ляшко все равно продолжил спорить с Гройсманом, но позже он и представители его фракции ушли из правительственной ложи, и Час вопросов к правительству продолжился.

Как сообщал УНИАН, 20 марта лидер Радикальной партии Олег Ляшко вместе с группой народных депутатов прервал заседание Кабинета министров, требуя не продлевать контракт с главой правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

"На каком основании вы продлеваете контракт с Коболевым? Вы для чего продлеваете контракт?", - спрашивал Ляшко у Гройсмана. После непродолжительной перепалки премьер дал Ляшко слово для выступления. Председатель Радикальной партии предложил не продлевать контракт с Коболевым, а также отменить решение о повышении цен на газ для населения.