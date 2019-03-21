В России начались судебные прения по делу Гриба, украинцу вызвали «скорую»

Прения должны проходить 21 и 22 марта.

В российском Ростове-на-Дону начались прения по делу украинского политзаключенного Павла Гриба.

Об этом сообщает Громадское из зала Северо-Кавказского военного окружного суда.

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В комментарии изданию сам Павел рассказал, что чувствует себя плохо. Говорит, что надлежащей медицинской помощи ему не оказывают.

«Со времен прошлого заседания, когда я заболел, никто ничего не сделал, меня увозят сюда, говорят, что я здоров. Я прошу вас перенести заседание. Я не должен здесь сидеть и страдать с болезнями», - сказал Гриб.

Павел говорит на украинском языке. Он говорит, что не способен участвовать в прениях. Он жалуется на тошноту и боли.

«Сегодня утром вывели в отдельную комнату. Там ничего нет, закрыли просто. Это делается для того, чтобы посмотреть мои бумаги. Есть для того специальные люди. Это меня намеренно вывели, посмотрели. И у меня там ничего такого нет. Заявления, обращения, последнее слово», - сказал он.

Политзаключенный также отметил, что он считает свое дело исключительно политическим.

«Я думаю, что это политика. И думаю, что когда это дело только начинали, никто не думал, что так получится», - сказал Гриб.

Сейчас в заседании суда объявлен перерыв. Павлу вызвали «скорую помощь».

Как сообщал УНИАН, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Павел Гриб убежден в том, что в июне-августе от имени Ершовой с ним общались российские силовики. 7 сентября стало известно, что Украинца держат в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются разрешить украинским врачам посещение и осмотр украинца в СИЗО.

22 декабря адвокат Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.

29 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и требуется немедленная операция на сердце.

15 марта Северо-Кавказский окружной военный суд РФ назначил на 21 и 22 марта прения по делу украинского политзаключенного.