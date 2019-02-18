В России сорвали судебное заседание по делу Гриба – там должен был выступить украинский врач

Следующее судебное заседание должно состояться 4 марта.

Судебное заседание по делу незаконного удерживаемого в РФ украинца Павла Гриба 18 февраля длилось всего две минуты, поскольку на нем не было ни прокурора, ни переводчика.

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Об этом в Facebook сообщил отец украинца Игорь Гриб. По его словам, срыв судебного заседания был спланирован заблаговременно.

«И это потому, что приехал украинский профессор Василий Притула, который очень нежелательный свидетель для "фемиды" РФ», - отмечает он.

«Практика срыва судебных заседаний начатая в Крыму, с целью нивелирования свидетелей защиты, нашла свое применение и в Северо-Кавказском окружном военном суде. Ростов-на-Дону», - продолжил Игорь Гриб.

Он также привел многочисленные нарушения российской стороны в деле.

«Суд отказал матери на свидание с сыном. Суд отказал профессору В.Притуле осмотреть Павла. Суд отказал украинским дипломатам встретиться с гражданином Украины. Ни одного представителя украинских СМИ не было», - перечислил он.

Следующее судебное заседание должно состояться 4 марта 2019 года.

Как сообщал УНИАН, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Павел Гриб убежден в том, что в июне-августе от имени Ершовой с ним общались российские силовики.

7 сентября стало известно, что украинца удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. 7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказывается разрешить украинским врачам посещение и осмотр украинца в СИЗО. 22 декабря 2018 года адвокат Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.

29 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.