Государство должно помогать промышленности не только льготами - нардеп Бондарь

Политик посетил обувную фабрику «МИДА», а также ЗАО «Запорожский автомобильный завод» (ЗАЗ), где встретился с коллективами предприятий.

Нынешнее состояние дел на Запорожском автомобильном заводе – это образец бесхозяйственности действующих властей.

Об этом заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь во время визита в Запорожье.

Политик посетил обувную фабрику «МИДА», а также ЗАО «Запорожский автомобильный завод» (ЗАЗ), где встретился с коллективами предприятий.

Он напомнил, что в свое время в производство и оборудование ЗАЗа было инвестировано почти 400 млн долларов, однако сегодня завод стал ненужным правительству.

«Государство должно помогать промышленности не только льготами. Нужно создавать экономические механизмы стимулирования производства – преференции, систему господдержки, долгосрочное низькопроцентне кредитования. Так сделали соседние с Украиной страны, и в результате производство автомобилей в них выросло, а у нас, к сожалению, автопромышленность практически ликвидирована», – констатировал Виктор Бондарь.

Он добавил, что сегодня ЗАЗ самостоятельно пытается найти выход из кризисной ситуации и развивает другие направления – выпуск автобусов, комплектующих для автомобилей, различной непрофильной продукции.

Так, одним из самых успешных проектов является автобусное производство. Поскольку украинский рынок оценивается где-то в 1 тысячу автобусов ежегодно, то на ЗАЗе осваивают европейский рынок, проходят сертификацию в Венгрии и других странах. И, по сути, завод получил вторую жизнь. Но все это без поддержки государства, отметил кандидат в президенты и подчеркнул, что сегодня необходима кардинальная смена государственной промышленной политики.

«Экономическая стратегия Партии «Видродження» дает шанс встать на ноги таким производствам, как ЗАЗ. Она рассчитана на то, чтобы поднять промышленность во всех регионах Украины, дать второе дыхание крупнейшим отечественным предприятиям. Чтобы наша страна могла выпускать собственные локомотивы, трамваи, автобусы, наращивать автомобильное производство в сотрудничестве с мировыми гигантами автомобилестроения. Однако чтобы такие производители были заинтересованы прийти в Украину, государство должно создавать условия», – сказал Виктор Бондарь.

Председатель правления ПАО «ЗАЗ» Николай Евдокименко подтвердил, что сейчас со стороны государства идет прямая поддержка преимущественно импорта автомобилей, в том числе подержанных. Зато для украинских производителей растет налоговая нагрузка.

«Увеличили акцизы на легковые автомобили, ввели акциз на грузовые автомобили и автобусы, акцизный налог на имущество. Повысили в разы плату за землю промышленным предприятиям! Это с одной стороны. А с другой – все страны мира борются за рынки, а мы рынок открываем, причем в одностороннем порядке», – сказал Николай Евдокименко.

По его мнению, первым посылом в государственной поддержке должно быть развитие внутреннего потребления, вторым – поддержка экспорта и ограничения импорта. И это не будет нарушением международных соглашений нашего государства.