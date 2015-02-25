ВР 3 марта рассмотрит необходимые для выделения кредита МВФ бюджетные законопроекты

Верховная Рада 3 марта рассмотрит бюджетные законопроекты, необходимые для выделения кредита Международным валютным фондом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, такая договоренность была достигнута сегодня во время совещания у президента Петра Порошенко относительно мероприятий по стабилизации ситуации на валютном рынке. Участие в совещании приняли председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, премьер-министр Арсений Яценюк, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева, секретарь СНБО Александр Турчинов.

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В частности, как говорится в сообщении, участники совещания обсудили порядок и график рассмотрения бюджетных законопроектов, которые необходимы для позитивного решения относительно выделения кредита Международным валютным фондом. «Планируется, что в четверг, 26 февраля, эти законопроекты обсудит Совет парламентской коалиции, а во вторник парламент рассмотрит эти законопроекты на пленарном заседании», - проинформировали в пресс-службе.

Для своевременного принятия необходимых решений Гройсман поручил комитетам парламента ускорить рассмотрение соответствующих законопроектов и подчеркнул необходимость тесного сотрудничества правительства с народными депутатами, добавили в пресс-службе.