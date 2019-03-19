На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения между "Нацдружинами" и полицией (видео)

Как сообщили в полиции, пострадавших в столкновениях нет, задержанных также.

В Ивано-Франковске на митинге в поддержку кандидата в президенты, действующего президента Петра Порошенко произошли столкновения между представителями "Национальной дружины" и правоохранителями.

Об этом во вторник, 19 марта, пишет местное издание Kurs.

Издание отмечает, что "Нацдружинники" пришли на митинг, когда на сцене выступала группа "ТИК". Порошенко в Ивано-Франковск на это время еще не приехал. Они кричали "Позор" и требовали в громкоговоритель наказать "Свинарчуков, которые наживаются на армии".

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Правоохранители взяли митингующих в кольцо и оттеснили от митинга. Во время столкновений использовали слезоточивый газ. Полиция вытолкала пикетчиков подальше от сцены за границу, образованную из служебных микроавтобусов.

"Нацдружинники" скандировали: "Вместе и до конца". Сторонники президента отвечали "Банду из города".

Позже в речи Петр Порошенко заявил, что "Путин сегодня появляется не только в образе террориста, увешанного гранатами, боевика с триколором, а часто маскируется и готов даже выкрикивать "Слава Украине!", чтобы разъединить украинцев". Во время выступления Порошенко "Нацдружинники" оставались за полицейским кордоном, выкрикивая время от времени "Позор!".

Как сообщили в полиции, пострадавших в столкновениях нет, задержанных также.

В пресс-службе президента в Facebook сообщили: "Всегда приветливая Ивано-Франковщина сегодня встретила по-особенному тепло. Спасибо, друзья, за ваши улыбки и открытые сердца!".