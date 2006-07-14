Морозом манипулирует Москва?

Министр иностранных дел Украины, член фракции «Наша Украина» Борис ТАРАСЮК считает, что парламентский кризис в Украине организован извне.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал сегодня журналистам: «То, что происходит в Украине, организовано извне. Идет определенного рода манипуляция некоторыми политическими силами».

На уточняющий вопрос журналистов, организован ли парламентский кризис, в частности, Россией, Б.ТАРАСЮК ответил: «В том числе». Отвечая на вопрос, кто именно занимается манипуляциями, министр отметил, что это тот, кто «меняет вдруг свою позицию, переходя из одной коалиции в другую, а затем в качестве платы избирается председателем ВР».

На вопрос, связанны ли претензии России на газотранспортную систему Украины с парламентским кризисом, Б.ТАРАСЮК отметил: «В том числе и так. Недавно этот тезис прозвучал из Москвы».