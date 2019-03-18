С "Укроборонпрома" частично снимут гостайну - Луценко

По словам парламентария, отдельные предприятия "Укроборонпрома" перенесут в перечень тех, которые могут корпоратизироваться.

С деятельности государственного концерна "Укроборонпром", вокруг которого развернулся коррупционный скандал, будет частично снята государственная тайна.

Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко, передает РБК-Украина.

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По словам парламентария, гостайна будет частично снята с определенных позиций.

"Будет снята частично с определенных позиций тайна. Более прозрачные процессы будут связаны с переносом отдельных предприятий "Укроборонпрома" в перечень тех, которые могут корпоратизироваться, из перечня предприятий, которые не могли корпоратизироваться", - сообщила Луценко.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемаммасштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об увольнении с должности. Читайте также Луценко допустил причастность Гладковского, НАБУ, ГФС и СБУ к коррупционным схемам в Укроборонпроме.

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и будет судиться с журналистами-расследователями.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины в декабре 2016 года посчитало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.

12 марта, в ГБР заявили, что открыли производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей по делу о махинациях в оборонной сфере. В частности, речь идет о возможном получении неправомерной выгоды должностными лицами Генеральной прокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ.