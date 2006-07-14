Кушнарев предлагает формулу ”Два Виктора - одна Украина”

Лидеры Партии регионов называют неприемлемыми условия «Нашей Украины» относительно ведения дальнейших консультаций, однако не теряют надежды на продолжение диалога.

Как передает корреспондент УНИАН, один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ заявил журналистам, что вчера переговоры с «Нашей Украиной» были завершены, и «пока потенциала для их продолжения нет». При этом он добавил, что «Наша Украина» и Президент Виктор ЮЩЕНКО сформулировали неприемлемые позиции. «Мы отклонили эти ультимативные условия, и даже не хотим их обсуждать», - отметил Е.КУШНАРЕВ. В частности, по его словамЮ «Наша Украина» выступает против того, чтобы на должность премьер-министра претендовал лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, и чтобы в коалиции присутствовали коммунисты.

Также Е.КУШНАРЕВ напомнил, что «Наша Украина» выступает против присоединения к уже существующей коалиции (антикризисной коалиции с участием Партии регионов, СПУ и КПУ), а хочет вести переговоры о формировании новой коалиции.

«Мы считаем, что этот поезд уже ушел. Фактически, они предлагают нам то, с чем мы согласились на этапе переговорив три недели назад, но от чего они отказались», - сказал Е.КУШНАРЕВ. Он напомнил, что тогда существовала договоренность об образовании коалиции Партии регионов и «Нашей Украины», и главные должности делились таким образом, что В.ЯНУКОВИЧ должен был занять должность председателя ВР, а Юрий ЕХАНУРОВ – остаться премьер-министром. Под этой формулой, по словам Е.КУШНАРЕВА, подписались представители обеих политических сил.

По его словам, сейчас «Наша Украина» пытается вернуться к этим договоренностям, но «дважды в одну и ту же реку войти нельзя». Поэтому он считает, что необходимо искать новый, приемлемый формат. «Я считаю, что мы не исчерпали всех возможностей, хотя не могу не видеть, что вчера своими заявлениями «Наша Украина» резко радикализировалась и фактически начала выстраивать своеобразный бастион между собой и нами», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Он в очередной раз отметил, что наиболее принципиальным является вопрос премьерства В.ЯНУКОВИЧА, и Е.КУШНАРЕВ считает аргументацию Президента несерьезной.

По мнению Е.КУШНАРЕВА, если бы Президент выразил свои конструктивные позиции, в том числе относительно нейтральной фигуры премьера три месяца назад, то уже давно эти вопросы были бы решены. А сегодня, по его словам, потенциала для реализации президентского конструктива нет. «Он сегодня предлагает нам ходить по сожженному мосту», - отметил Е.КУШНАРЕВ.

По его словам, поскольку сейчас В.ЮЩЕНКО пользуется поддержкой в одной половине Украины, а В.ЯНУКОВИЧ пользуется бесспорной поддержкой в другой, то приведение на высшие должности в государстве этих двух фигур открыло возможности для объединения Украины. «Я предлагаю формулу: «два Виктора - одна Украина», - сказал он.

В свою очередь, представитель Партии регионов Николай АЗАРОВ сообщил журналистам, что во время консультаций у Президента было четко сказано, что коалиция создана с соблюдением всех юридических норм и Конституции, и никто не будет изменять ее состав и пересматривать представление на утверждение премьер-министра. «Это заведомо неприемлемое условие для обеспечения конструктивного диалога с какой-любой политической силой», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что сегодня никто не имеет права подвергать сомнению решение большинства депутатов об образовании коалиции и выдвижении кандидатуры премьер-министра. «Не нравится большинство - это их дело, но большинство насчитывает 241 депутата, оно создано в соответствии с Конституцией, и любые попытки признать это большинство нелегитимным означают государственный переворот в стране», - заявил Н.АЗАРОВ.