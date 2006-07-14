Сторонники БЮТ перекрыли улицу Грушевского

Около 500 сторонников Блока Юлии Тимошенко перекрыли движение по улице Грушевского возле Верховной Рады Украины и проводят митинг в поддержку блока.

Как передает корреспондент УНИАН, они держат флаги партии «Батькивщина», а также флаги с избирательной символикой БЮТ.

На митинге выступают народные депутаты от БЮТ, в частности, Андрей ШЕВЧЕНКО, Владимир ОЛЕЙНИК, Александр БУДЖЕРАК. В своих выступлениях они в который раз обвинили лидера социалистов, председателя ВР Александра МОРОЗА в измене демократической коалиции. Также они призвали собравшихся верить в победу и поддерживать призывы к роспуску нынешнего парламента.