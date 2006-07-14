Фракция СПУ избрала новое руководство

Лидером фракции СПУ избран Василий ЦУШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Верховной Рады сообщил председатель ВР, лидер СПУ Александр МОРОЗ.

По его словам, заместителями руководителя фракции избраны Иван БОКИЙ и Сергей МАТВИЕНКОВ.

В то же время спикер сообщил, что по собственному желанию освобождено от должности заместителя руководителя фракции СПУ Иосиф ВИНСКИЙ.