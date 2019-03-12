САП просит снять неприкосновенность с двух нардепов

Представление на нардепов направили Луценко для согласования и внесения на рассмотрение Верховной Рады.

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала на согласование генпрокурору Юрию Луценко представление о привлечении к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Скуратовского (Радикальная партия Олега Ляшко) и Дениса Дзензерского ("Народный фронт").

Об этом САП сообщила в Facebook.

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"Под процессуальным руководством САП детективами Национального антикоррупционного бюро Украины собрано достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности народных избранников за представление заведомо недостоверных сведений в декларации", – отметили правоохранители.

Представление на нардепов направили Луценко для согласования и внесения на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, Денис Дзензерский не задекларировал в 2015 и 2016 году сведения о наличии финансовых обязательств в общей сумме более 4 млрд грн. Это – средства, взимаемые с него на основании судебных решений, вступивших в законную силу. Сам нардеп утверждает, что не должен был их декларировать.

В июле 2017 года САП уже вносила на согласование генпрокурора представление о снятии неприкосновенности с Дзензерского, однако ГПУ его завернула.

В июле 2018 года стало известно, что прокурор САП закрыл уголовное производство по Дзензерскому.

Позже суд заставил САП возобновить дело.

Сергей Скуратовский в течение двух лет не декларировал мальтийскую компанию и яхту, которую впоследствии переписал на помощницу. Дело против него открыли в сентябре 2017 года.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге 8 февраля заявил, что до выборов не ожидает положительных разбирательств относительно дел по к электронным декларациям народных депутатов.