Озлобленный на весь мир Путин стал глобальной угрозой - Порошенко

По словам президента Петра Порошенко, РФ грозит не только Украине, но и Европе, трансатлантическому сообществу и всему миру.

Президент Петр Порошенко считает, что озлобленный на весь мир президент РФ Владимир Путин заточился в Кремле и стал глобальной угрозой.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на заседании Совета регионального развития Черкасской области.

«Мы выстояли, благодаря нашему с вами единству мы сломали планы Путина. Озлобленный, оскаленный на весь мир он заточился в Кремле и стал глобальной угрозой, теперь уже не только для украинцев», - заявил он.

Порошенко отметил, что «украинцы первыми приняли удар и донесли всему миру, насколько российский агрессор опасен для мира, опасен для Европы, для трансатлантики и для всего мира».

Президент отметил, что в Украине в рекордно сжатые сроки была создана армия.

«Теперь наша армия входит в число лучших и опытнейших на нашем континенте, боеспособных, и это не наша оценка - это оценка наших партнеров из НАТО», - подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что Вооруженные силы Украины освободили две трети территории оккупированного Донбасса, остановили врага и крепко держат оборону на восточных рубежах.

«Когда мы укрепили способность наших Вооруженных сил реагировать на любые угрозы, я еще раз подчеркиваю - я как президент и верховный главнокомандующий выхожу исключительно из оборонного контекста - мы не стремимся, не хотим и не будет ноги украинского солдата на чужой земле, но свою землю мы точно не отдадим», - подчеркнул он.