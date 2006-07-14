Экологическая катастрофа: 4 пруда под Киевом загрязнены нефтепродуктами

В четверг в 14.08 в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района на поверхности каскада четырех прудов на реке Нивка были выявлены масляные пятна от нефтепродуктов общей площадью около 1,5 кв. км.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 19.00 коммунальной аварийно-спасательной службой Киевской горгосадминистрации начаты работы по очистке воды, к которым привлечены 18 человек и две единицы техники. Приняты меры по недопущению попадания загрязненной воды в реку Ирпень. Представителями СЭС района отобраны пробы воды для проведения лабораторных исследований. Причина загрязнения устанавливается.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС Украины в Киевской области.