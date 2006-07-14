Мороз открыл и закрыл заседание Верховной Рады

Утреннее заседание Верховной Рады Украины закрыто. Следующее заседание парламента состоится во вторник, 18 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр МОРОЗ сообщил сегодня на заседании парламента, что Согласительный совет обсудил ситуацию вокруг формирования комитетов парламента. По его словам, по состоянию на 13 июля четыре из пяти фракций подали предложения относительно распределения народных депутатов по комитетам. Как сказал А.МОРОЗ, вчера вечером фракция БЮТ отозвала свои предложения.

По словам спикера, распределение депутатов по комитетам должно осуществляться по профессиональному признаку и по желанию самих народных депутатов. Он отметил: «Нам дальше оттягивать некуда» с формированием комитетов. А.МОРОЗ обратился к лидерам фракций определиться относительно участия народных депутатов в комитетах.

При этом А.МОРОЗ подчеркнул, что должно быть сохранено пропорциональное представительство. Он напомнил, что в комитете должно быть не менее семи и не более 20 народных депутатов (УНИАН: 13 июля было принято соответствующее постановление ВР).

Председатель ВР отметил, что не будет таких комитетов, в которые будут входить по 35-40 народных депутатов, как это было в парламентах прошлых созывов, когда народные депутаты шли в Комитет ВР по иностранным делам, чтобы ездить за границу, и в Комитет ВР по вопросам бюджета, чтобы «влиять на все то, что связано с деятельностью Кабинета Министров».