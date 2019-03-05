Дело о недвижимости в Турции: суд поместил под домашний арест кума Продана

Он подозревается в легализации незаконно полученных Проданом средств.

Соломенский районный суд г. Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста куму бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана Максиму Павицкому, который подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем другом – высшим должностным лицом.

Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, соответствующее решение суд принял 4 марта, частично удовлетворив ходатайство прокурора.

По данным САП, Павицкому сообщено о подозрении в совершении сделок с денежными средствами в сумме более 89 млн гривен, которые были получены в результате незаконного обогащения и.о. председателя ГФС Мирослава Продана.

«За указанные средства подозреваемым для своего товарища - высшего должностного лица были приобретены, в частности, 2 квартиры в новостройке ЖК «Французский квартал» стоимостью 6,7 млн гривен, два дома в Турецкой Республике стоимостью 78 млн гривен, три автомобиля, один из которых Mercedes-benz GLE и два Toyota Land Cruiser, общей стоимостью 3,4 млн гривен, и дом под Киевом», - говорится в сообщении.

Павицкому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2018 года в САП заявили о вручении подозрения бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении (ч. 3 ст. 368-2 УК).

Ему инкриминировали приобретение за время работы на должностях и.о. заместителя и председателя ГФС с июля 2016 года по июнь 2018 года в собственность более 89 млн грн, за которые он приобрел для личного пользования ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств, но право собственности на них зарегистрировал на ближайшее лицо.

Среди приобретенных объектов: две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн. Также следствие проверяло причастность Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и элитных автомобилей.

30 ноября САП обратилась в Соломенский райсуд Киева с ходатайством об избрании Продану меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 89 млн грн. 3 декабря во время судебного заседания по рассмотрению меры пресечения для Продана семь народных депутатов выразили желание взять его на поруки.

5 февраля 2019 года Соломенский райсуд Киева частично продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на Продана. Однако суд отказал в продлении Продану обязанностей носить электронный браслет и сдать на хранение заграничный паспорт.

Кабинет министров назначил Продана и.о. председателя ГФС в июле 2016 года. В 2014-2016 годах он возглавлял Главное управление ГФС в Винницкой области.