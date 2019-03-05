В Украину прибудет заместитель госсекретаря США Хейл: обсудит выборы и коррупцию

Заместитель госсекретаря США намерен также почтить память героев Небесной сотни.

С 5 по 7 марта в Киеве будет находится заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Об этом информирует посольство США в Украине.

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"Заместитель госсекретаря США встретится с высшими украинскими чиновниками и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, и осудить длительную российскую агрессию в Украине, включая нападение 25 ноября в Керченском проливе", – сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что Хейл обсудит с чиновниками и лидерами гражданского общества предстоящие выборы, антикоррупционные меры и вопросы соблюдения прав человека.

Заместитель госсекретаря США намерен также почтить память героев Небесной сотни.