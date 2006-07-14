Чем кормят бело-голубых и помаранчевых в палатках

10:02, 14 июля 2006
Политика
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Меню "Регионов" богаче

Меню "бело-голубых": картофель-пюре, гречневая каша, сарделька, жареная курица, сыр, огурцы, минералка.

Обеды подвозят, выдают талоны на питание. Регионалы готовы стоять до победы.

Меню "помаранчевых": бутерброды, помидоры, огурцы, минералка, кофе, печенье, лимоны.

Горячих обедов нет совсем, пока только сухой паек.

Газета "Сегодня"

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