Чем кормят бело-голубых и помаранчевых в палатках
10:02, 14 июля 2006Политика
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Меню "Регионов" богаче
Меню "бело-голубых": картофель-пюре, гречневая каша, сарделька, жареная курица, сыр, огурцы, минералка.
Обеды подвозят, выдают талоны на питание. Регионалы готовы стоять до победы.
Меню "помаранчевых": бутерброды, помидоры, огурцы, минералка, кофе, печенье, лимоны.
Горячих обедов нет совсем, пока только сухой паек.
Газета "Сегодня"
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