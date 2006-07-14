Чем кормят бело-голубых и помаранчевых в палатках

Меню "Регионов" богаче

Меню "бело-голубых": картофель-пюре, гречневая каша, сарделька, жареная курица, сыр, огурцы, минералка. Обеды подвозят, выдают талоны на питание. Регионалы готовы стоять до победы. Меню "помаранчевых": бутерброды, помидоры, огурцы, минералка, кофе, печенье, лимоны. Горячих обедов нет совсем, пока только сухой паек. Газета "Сегодня"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter