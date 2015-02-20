Туск проводит консультации с лидерами ЕС по Донбассу

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в соответствующем заявлении Дональда Туска, распространенном сегодня в Брюсселе.

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"Сегодня мы стоим перед реальностью, в соответствии с которой почти через одну неделю (после Минских договоренностей) было более 300 нарушений режима прекращения огня. Продолжают гибнуть люди. Мы достигли черты, когда дальнейшие дипломатические усилия будут бесплодными, если они не будут подкреплены дальнейшими действиями. С этой целью я сейчас консультируюсь с лидерами ЕС относительно дальнейших шагов", - заявил он.

Президент Европейского Совета подчеркнул, что эти шаги будут направлены на определение "дальнейшей цены за агрессию на востоке Украины", и на дальнейшие действия, направленные на "деэскалацию с учетом предложения президента Украины о том, как ЕС может помочь улучшить мониторинг за прекращением огня".

Дональд Туск подчеркнул, что с прошлой субботы ЕС прилагал все усилия, чтобы Минские договоренности заработали, "даже во время жестких атак в Дебальцево и других регионах со стороны вооруженных сепаратистов, поддерживаемых Россией".

"Только слова, совпадающие с делами, в конечном счете, принесут реальную надежду на политическое разрешение этого конфликта. В это воскресенье я еду в Киев, чтобы в это трудное время выразить свою солидарность с народом Украины", - сообщил он.