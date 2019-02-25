Епифаний: оккупанты на Донбассе хотят "конфисковать" храмы и депортировать священников ПЦУ

Митрополит Епифаний обращается к ООН и ОБСЕ, к странам-гарантам Минского процесса, к Евросоюзу и вообще ко всем демократическим странам, международным и межконфессиональным институтам с призывом повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений по этому вопросу.

Митрополит Киевский и всей Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что оккупанты на Донбассе со 2 марта намерены «конфисковать» 36 храмов и епархиальный Дом милосердия и депортировать всех священников ПЦУ.

Об этом говорится в заявлении митрополита Епифания, размещенном на официальном сайте ПЦУ.

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Отмечается, что в течение последних пяти лет ситуация с соблюдением права на свободу совести и вероисповедания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (в так называемых «ДНР» и «ЛНР») постоянно ухудшается.

В частности, как отмечает митрополит Епифаний, на оккупированных территориях Донбасса систематически нарушаются права верующих, религиозных общин и священнослужителей ПЦУ. Это проявляется в систематических гонениях, издевательствах, арестах, захвате храмов и тому подобное.

«Однако, если до сих пор речь шла о существенном ограничении и нарушении прав, то теперь, с 1 марта 2019 года, возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей нашей Церкви, полной конфискации имущества общин и депортации священников с подконтрольной так называемой «ДНР» территории», - подчеркивает митрополит Киевский и всей Украины.

Как отмечают в ПЦУ, основанием для этого является незаконное требование к общинам «зарегистрироваться по законам «республики».

«Такое требование не может быть выполнено, ведь структура, издавшая такой «закон», никем не признается как государство», - отмечает митрополит Епифаний.

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«В связи с этим уже со 2 марта 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, принадлежащие общинам нашей Церкви в отдельных временно оккупированных районах Донецкой области, могут быть «конфискованы в пользу республики», священники - депортированы», - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епифаний обратился к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), к странам-гарантам Минского процесса, к Европейскому Союзу и вообще ко всем демократическим странам, международным и межконфессиональным институтам с призывом повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений по этому вопросу, и «принять меры с целью недопущения катастрофического развития событий».

В ПЦУ просят также всех молиться об общинах и духовенстве Церкви на оккупированных территориях Донбасса и всех, кто страдает от порабощения.