Мороз снялся в рекламном ролике

В четверг вечером на Первом национальном и ICTV вышел ролик с Александром Морозом, в котором он разъяснял необходимость широкой коалиции.

"Не политические конфликты интересуют людей, а рост цен или возможность их сдерживания, рабочие места, будут ли расти тарифы на коммунальные услуги и возможность удовлетворить свои жизненные потребности", - сказал председатель ВР.

Он отметил, что созданная антикризисная коалиция, которая по смыслу является более объеденительной, чем коалицией одной политической силы или нескольких и что она должна подвести черту под расколом Украины.

"Потому что пока здесь не будет общности, не будет общности и в обществе", - сказал Мороз.

Ролик Мороза снят в зале Верховной Рады, где он ходит между местами депутатов разных фракций.

Украинская правда