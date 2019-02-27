Кума Порошенко обещает, что он сам внесет закон о наказании за незаконное обогащение вместо отмененного КСУ

В законопроекте обещают учесть все замечания Конституционного суда Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время должен внесет в Верховную Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в комментарии журналистам представитель президента в ВР Ирина Луценко.

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По ее словам, Порошенко внесет в ВР неотложный законопроект, и в нем будут учтены все замечания Конституционного суда Украины, и законопроект "как неотложный должен быть рассмотрен в парламенте".

"Как только специалисты напишут этот законопроект, он будет немедленно подан", - добавила она.

Луценко сообщила, что в законопроекте статья об ответственности за незаконное обогащение будет выписана как "коррупционные деяния" и уголовная ответственность будет установлена "за уголовные преступления".

Она добавила, что в Украине "действует принцип презумпции невиновности", и следователи и правоохранительные органы должны доказывать причастность к уголовным преступлениям подозреваемых лиц.

Как сообщал УНИАН, Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. По словам источника агентства УНИАН в КСУ, "Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины, поскольку суд считает, что она противоречит презумпции невиновности".

Как сказал представитель суда, КСУ исходил из следующего: эта статья обязывает лицо доказывать то, что ее состояние приобретенные законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину лица - это функция государства.

Напомним, что норма о наказании за незаконное обогащение была одним из требований ЕС и одним из обязательств Украины перед МВФ, которое закреплено меморандумом.