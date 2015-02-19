США обвиняют РФ в злоупотреблении договоренностью о прекращении огня на Донбассе

Как передает Радио Свобода, об этом заявил представитель Белого дома Джош Эрнест.

«Вполне понятно, что поддерживаемые Россией сепаратисты и сама Россия не выполнили своих обязательств, которые взяли на себя на переговорах (в Минске на прошлой неделе). То, что они этого не сделали, ставит их под угрозу, что им придется за это заплатить еще дороже», – сказал Эрнест, используя «принятое на Западе выражение относительно новых санкций».

По его словам, Россия и террористы должны хорошо обдумывать свои дальнейшие шаги.

Обеспокоенность относительно ситуации вокруг Дебальцево выразили также в Государственном департаменте США, в то же время выразив надежду, что Минские договоренности еще «не умерли».

Государственный секретарь США Джон Керри разговаривал об этом вчера на телефоне с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и, как сообщили в Госдепартаменте, потребовал от него «прекратить нападения России и сепаратистов на украинские позиции в Дебальцево, а также другие нарушения перемирия», и обеспечить допуск в город наблюдателей ОБСЕ, которых не пускали туда террористы.

В то же время в МИД России, сообщая об этом разговоре, заявили, что Лавров указал Керри на необходимость «прямого диалога Киева с Донецком и Луганском» и напоминал, что Москва добивается от Киева проведения конституционной реформы и «предоставления Донбассу особого статуса».

Читайте такжеПутин может остановить войну в Украине одним телефонным звонком – ПайеттЗаявления прозвучали после того, как поддерживаемые Россией террористы и российские войска, которые, вопреки объявленному прекращению огня, не останавливали своего наступления на Дебальцеве, вынудили украинских военных оставить вчера этот город и оккупировали его в нарушение Минских договоренностей и резолюции Совета безопасности ООН, которая поддержала эти договоренности.

Россия продолжает утверждать, что не причастна к конфликту на Донбассе и не принимала на себя в Минске никаких обязательств.