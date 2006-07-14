Палаточный городок увеличивается

Около двадцати палаток установили вчера на Майдане Независимости активисты Украинской народной партии, протестуя против антизаконных событий в парламенте, сообщает пресс-служба УНП со ссылкой на координатора акции от УНП Михаила РАТУШНОГО.

«Активисты УНП заявляют об опасности и угрозе для существования независимой, демократической Украины и протестуют против происходящего в стенах Верховной Рады, призывая Президента, если и дальше будут нарушаться законы, Конституция, прибегнуть к роспуску парламента», - отметил М.РАТУШНЫЙ.

Он также сообщил, что УНП вместе с другими участниками акции, отстаивающими демократические принципы, «приняли решение образовать общую комендатуру для согласования позиций».

Как сообщал УНИАН, на Майдане Независимости также разбит палаточный городок гражданской партии «Пора» в рамках объявленной 11 июля бессрочной акции гражданского неповиновения.