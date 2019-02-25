Бурбак: 5 лет назад правительство Яценюка направило Украину на европейский путь развития

5 лет назад правительство Арсения Яценюка не только удержало страну, а и направило ее на европейский путь развития.

Об этом во время Согласительного совета сказал руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Напомню, что в эти дни исполняется 5 лет с начала работы правительства Арсения Яценюка. Правительства, которое, невзирая на вооруженную агрессию России, несмотря на войну и высокую вероятность дефолта ввело в стране масштабные изменения. Это были экстремальные условия. Помню это, потому что работал тогда в Кабмине на должности министра транспорта", - отметил Максим Бурбак.

"Первое правительство Арсения Яценюка справедливо называют реанимационным, которое спасало государство в горниле войны, когда система государственного управления была парализована. Нависала реальная угроза холода и коллапса. Мы это предотвратили. Это было всего лишь пять лет назад. Но мы не только удержали ситуацию, но и твердо направили Украину на европейский путь развития", - подчеркнул он.

Руководитель фракции "Народный фронт" также отметил, что сегодня политики могут себе позволить сосредоточиться на политических дебатах и политической борьбе, которая даже часто переходит дозволенные границы.

"У нас демократия. Но, замечу, такая свобода, возможность свободных выборов, - за все это заплачено дорогой ценой. За этим - подвиг Героев Майдана, наших солдат на "нулях". Не забывайте об этом. Как и о том, что правительство Яценюка 2014-го не отступило, спасая страну. Мы выстояли. Мы не испугались. Мы идем вперед!", - подчеркнул Бурбак.

Он также процитировал организатора и идейного вдохновителя польских экономических реформ Лешека Бальцеровича, который в свое время высоко оценил достижения правительства Яценюка: "Была угроза краха. И благодаря правительству Яценюка этот крах не произошел".

"Подчеркну: все положительные и небывалые преобразования в стране нам пришлось реализовать в условиях войны, оккупации наших территорий и потери пятой части промышленности. Это правда. Помните об этом", - резюмировал Максим Бурбак.