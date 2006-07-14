Три условия, которые Ющенко поставил коалиции

Заместитель председателя парламента Адам МАРТЫНЮК отрицает тезис о том, что коммунисты выйдут из антикризисной коалиции ради вхождения в нее "Нашей Украины".

Об этом он заявил во время программы "Свобода слова" на ICTV.

Так он отреагировал на заявление депутата Михаила ПОЖИВАНОВА, который, ссылаясь на слова "регионала" Андрея КЛЮЕВА, сказал, что коммунисты выйдут из коалиции, как только им прикажут "регионы".

По его словам, когда коммунисты вступали в коалицию, то говорили, что понимают свою малую численность и желание Партии регионов создать коалицию с "Нашей Украиной".

Однако, по словам А.МАРТЫНЮКА, им сказали: "Нет. Если к нам будут идти, то будут только присоединяться".

А.МАРТЫНЮК также рассказал о требованиях, на которых "Наша Украина" может объединиться с Партией регионов, выразив мнение, что через несколько дней часть этого блока все равно будет в коалиции.

"Я думаю, что не открою секрет, когда скажу, какие условия ставит Президент, чтобы "Наша Украина" вошла в коалицию. Требование первое: выгнать из коалиции коммунистов и социалистов. Требование второе: отказаться от кандидатуры ЯНУКОВИЧА на должность премьера. Требование третье: оставить премьером ныне действующего", - цитирует А.МАРТЫНЮКА “Украинская правда”.

"Выслушав все эти претензии, им сказали: нет, нет и нет. Две недели у вас была такая возможность, но вы от нее отказались", - добавил заместитель председателя ВР.

На вопрос о пребывании лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО в Москве А.МАРТЫНЮК сообщил, что П.СИМОНЕНКО встречался с российским первым вице-премьером.

Он также сказал, что на встрече заявлено о готовности провести встречи на уровне правительства и Совета Федерации с парламентской делегацией и начать разговор об урегулировании конфликтных ситуаций.