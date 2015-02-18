До конца дня Генштаб должен предоставить информацию о ситуации в Дебальцево – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

Яценюк подчеркнул, что президент Украины, Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ делают все для того, чтобы сохранить жизни военнослужащих и дальше продолжать «эту несгибаемую борьбу».

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«Не могу раскрыть всех деталей этой информации, но делается все для того, чтобы личный состав Вооруженных сил Украины был сохранен и чтобы обороноспособность украинских Вооруженных сил оставалась на том же высоком уровне, на котором она есть. Надеюсь, что до конца текущего дня верховный главнокомандующий вместе с Генеральным штабом дадут ту информацию, которую ждет вся страна - относительно развития событий на фронте и о военной ситуации в наиболее "горячих точках", в том числе и в Дебальцево», - сказал Яценюк.