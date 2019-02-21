Парламентская ассамблея ОБСЕ на зимней сессии обсудит милитаризацию Крыма и Азовского моря

18-я зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ начинается сегодня в Вене.

Парламентская ассамблея ОБСЕ на зимней сессии обсудит вопросы милитаризации временно оккупированного Россией Крыма и Азовского моря.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире одного из украинских информационных телеканалов.

По словам Чубарова, сегодня в Вене (Австрия) начинается Парламентская ассамблея ОБСЕ, и планируется, что вопросы милитаризации Крыма и Азовского моря будут одними из главных.

Он добавил, в Вену также приехала российская делегация.

"Очень уместно, что вчера состоялось выступление президента (Петра Порошенко) на Генассамблее, сегодня мы продолжим обсуждать эти темы. Президент вчера дал объективный, реальный и убежденный анализ военной ситуации вокруг Украины и других соседей страны-агрессора. Мне хотелось, чтобы мировые лидеры сделали свои выводы", - сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Как известно, в Вене 21-22 февраля состоится 18-я зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В рамках сессии будут виступать президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка, председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

На заседаниях комитетов выслушают представителей правительств стран ОБСЕ и обсудят вопросы, связанные с политикой и безопасностью, экономикой и окружающей средой, а также гуманитарные вопросы.