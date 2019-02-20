США в ООН призвали Россию немедленно освободить захваченные украинские суда и членов экипажа

Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джон Коэн призвал Российскую Федерацию немедленно освободить захваченные у Керченского пролива три украинских судна и 24 членов экипажа.

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Об этом американский дипломат заявил во время выступления в прениях Генеральной ассамблеи ООН относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

"Как мы неоднократно говорили, Соединенные Штаты не признают и никогда не признают целенаправленную аннексию Крыма. Мы никогда не согласимся ни на что другое, как на полное восстановление территориальной целостности Украины. Наши санкции, связанные с Донбассом, продолжают действовать, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения. Наши санкции, связанные с Крымом, будут сохраняться, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - подчеркнул Коэн.

"Поскольку мы приближаемся к пятой годовщине незаконного захвата и оккупации Россией Крыма, - Россия, к сожалению, обусловила яркое напоминание того, почему международное сообщество должно оставаться решительным, когда Россия напала и захватила украинские суда и экипаж 25 ноября 2018 года. Мы призываем Россию немедленно освободить суда и экипаж и прекратить препятствовать, задерживать и преследовать транзитные суда в Керченском проливе, которые следуют в или из украинских портов ", - заявил Коэн.