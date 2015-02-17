Читатели УНИАН считают перемирие игрой России и затягиванием времени - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса читателей группы УНИАН ВКонтакте на тему "Долго ли продержится перемирие", проведенного 16-17 февраля.

Перемирие фактически нет, обстрелы прекратились лишь частично, считают 46,8% (1 335) респондентов.

Игрой России и затягиванием времени для перевооружения его считают 39,1% тех, кто принял участие в опросе (1 114 пользователей).

Читайте такжеБороться за Дебальцево необходимо - опрос УНИАНПо мнению 9,5% респондентов (270), перемирие продлится столько, сколько это будет устраивать Путина.

"Да, боевики и российские наемники оказались в ловушке" и "Украинские войска уже достаточно сильны, чтобы держать врага на расстоянии" ответили в сумме 4,6% респондентов (131 пользователь).

Всего в опросе приняли участие 2 850 пользователей ВКонтакте.