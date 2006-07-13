Лидер белорусской оппозиции приговорен к 5,5 годам тюрьмы

Суд Московского района Минска приговорил лидера белорусской оппозиции Александра КОЗУЛИНА к 5,5 годам заключения, сообщила жена осужденного Ирина.

По ее словам, А.КОЗУЛИН будет отбывать срок в колонии общего режима.

Как сообщает РИА «Новости», судебное заседание проходило без журналистов. В начале заседания судья попросил прессу удалиться из зала.

По заявлению супруги осужденного, журналисты были удалены после того, как А.КОЗУЛИН, зайдя в зал заседаний, стал требовать освобождения и высказал недоверие суду.

В зале остались родственники подсудимого и дипломаты.

Защита намерена обжаловать решение суда в городском суде Минска, сообщил журналистам адвокат А.КОЗУЛИНА Игорь РЫНКЕВИЧ.

Он считает, что решение суда слишком жесткое, и не признает вины за своим подзащитным.

Гособвинитель требовал приговорить А.КОЗУЛИНА к шести годам лишения свободы.

Слушания по делу А.КОЗУЛИНА начались 6 июля в суде Московского района Минска.

Лидер белорусской Социал-демократической партии, экс-кандидат в президенты Белоруссии Александр КОЗУЛИН был задержан 25 марта в Минске в ходе митинга и шествия оппозиции, которые выступали против итогов президентских выборов 19 марта.

30 марта А.КОЗУЛИНУ было предъявлено обвинение по трем эпизодам: по событиям в Минске 17 февраля и 2 марта - статья 339, часть 2 Уголовного кодекса (хулиганство), по событиям 25 марта - статья 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления).

Первая статья предусматривает в виде наказания штраф, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Вторая - арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.