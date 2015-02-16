Защита Ефремова намерена обжаловать решение суда
21:34, 16 февраля 2015Политика
2968 0
Защита планирует подать апелляцию на арест бывшего председателя парламентской фракции Партии регионов в Раде VII созыва Александра Ефремова с возможностью выплаты залога в размере 3,6 млн грн.
Защита бывшего депутата намерен подать апелляцию на решение суда / Фото УНИАН
Об этом заявил журналистам адвокат бывшего депутата Александр Мельников, передает Еспресо.TV.
"Апелляцию, очевидно, будем подавать", - сказал он.
Читайте такжеПечерский райсуд арестовал Ефремова с возможностью выхода под залог в 3,6 млн грн
Напомним, Печерский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до внесения полной суммы залога.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter