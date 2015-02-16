Защита Ефремова намерена обжаловать решение суда

Защита планирует подать апелляцию на арест бывшего председателя парламентской фракции Партии регионов в Раде VII созыва Александра Ефремова с возможностью выплаты залога в размере 3,6 млн грн.

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