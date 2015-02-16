Защита Ефремова намерена обжаловать решение суда

21:34, 16 февраля 2015
Политика
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Защита планирует подать апелляцию на арест бывшего председателя парламентской фракции Партии регионов в Раде VII созыва Александра Ефремова с возможностью выплаты залога в размере 3,6 млн грн.

Захист колишнього депутата має намір подати апеляцію на рішення суду / Фото УНИАН

Об этом заявил журналистам адвокат бывшего депутата Александр Мельников, передает Еспресо.TV.

"Апелляцию, очевидно, будем подавать", - сказал он.

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Напомним, Печерский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до внесения полной суммы залога.

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