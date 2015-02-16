Через час суд решит судьбу Ефремова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила следователь-судья Печерского суда Олеся Батрин.

Адвокат экс-народного депутата Александр Мельников просил суд не избирать к его подзащитному любой меры пресечения. Он проинформировал суд, что группа народных депутатов написали письмо с просьбой принять Ефремова на поруки. Среди подписантов бывшие «регионалы» Татьяна Бахтеева, Юрий Воропаев, Дмитрий Шпенов и другие депутаты.

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Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 14 февраля в Киеве. По словам генерального прокурора Виктора Шокина, Ефремову объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебный подлог, но «есть и другие статьи», по которым ему могут предъявить обвинение.

“Он задержан за злоупотребления при отягчающих обстоятельствах и служебный подлог. Но есть другие статьи, они дорабатываются и будут предъявлены”, - сказал Шокин.

Он подчеркнул, что Генеральная прокуратура будет настаивать на аресте Ефремова.