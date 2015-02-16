Через час суд решит судьбу Ефремова
Ориентировочно через час Печерский районный суд Киева объявит решение об избрании бывшему председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову меры пресечения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила следователь-судья Печерского суда Олеся Батрин.
Адвокат экс-народного депутата Александр Мельников просил суд не избирать к его подзащитному любой меры пресечения. Он проинформировал суд, что группа народных депутатов написали письмо с просьбой принять Ефремова на поруки. Среди подписантов бывшие «регионалы» Татьяна Бахтеева, Юрий Воропаев, Дмитрий Шпенов и другие депутаты.
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Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 14 февраля в Киеве. По словам генерального прокурора Виктора Шокина, Ефремову объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебный подлог, но «есть и другие статьи», по которым ему могут предъявить обвинение.
“Он задержан за злоупотребления при отягчающих обстоятельствах и служебный подлог. Но есть другие статьи, они дорабатываются и будут предъявлены”, - сказал Шокин.
Он подчеркнул, что Генеральная прокуратура будет настаивать на аресте Ефремова.