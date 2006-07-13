МВД не станет разгонять Майдан

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что не выполнит приказ разогнать Майдан, от кого бы он не поступал.

Об этом он сказал сегодня в эфире канала 1+1.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что, по его убеждению, он такого приказа никогда не получит, поскольку «Президент ЮЩЕНКО является результатом победы демократической революции, и я гарантирую кому угодно, что таких команд он не даст. И во-вторых, я бы никогда не выполнил, от кого бы они не поступали».

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что милиция является внепартийным органом и будет обеспечивать право одной и другой политической силы и граждан свободно и мирно выражать свои взгляды.

Как сообщал УНИАН, 11 июля представители “Поры” объявили о начале бессрочной акции гражданского неповиновения.

В рамках этой акции “Пора” разбила на Майдане Незалежности палаточный городок.