МВД не станет разгонять Майдан
Пока его возглавляет Луценко
Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что не выполнит приказ разогнать Майдан, от кого бы он не поступал.
Об этом он сказал сегодня в эфире канала 1+1.
Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что, по его убеждению, он такого приказа никогда не получит, поскольку «Президент ЮЩЕНКО является результатом победы демократической революции, и я гарантирую кому угодно, что таких команд он не даст. И во-вторых, я бы никогда не выполнил, от кого бы они не поступали».
Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что милиция является внепартийным органом и будет обеспечивать право одной и другой политической силы и граждан свободно и мирно выражать свои взгляды.
Как сообщал УНИАН, 11 июля представители “Поры” объявили о начале бессрочной акции гражданского неповиновения.
В рамках этой акции “Пора” разбила на Майдане Незалежности палаточный городок.