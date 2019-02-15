Скандалом с Супрун пытаются отвлечь людей от реальных проблем - Садовый

В четверг Окружной админсуд Киева отменил решение об отстранении Ульяны Супрун.

Попытки освободить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун является "полічтиною игрой", которая должна отвлечь внимание людей от реальных людей.

Такое мнение в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" высказал мэр Львова и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый, пишет ТСН.

"Я не являюсь адвокатом Супрун. Я считаю, что все это большая политическая игра, чтобы отвлекать людей от реального состояния. Одной рукой ее снимают [с должности], а другой рукой ее возвращают. То есть, это просто обман, крупное мошенничество. И это мошенничество нужно пресекать", – сказал Садовый.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу в отношении Супрун.

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7 февраля Супрун уточнила, что суд запретил ей, среди прочего, уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направлении людей на лечение за границу.

11 февраля суд начал рассмотрение ходатайства Министерства юстиции об отмене мер обеспечения иска по делу о выполнении Супрун обязанностей министра здравоохранения. В тот же день судья Сергей Каракашьян, который рассматривал это дело, удалился в совещательную комнату.

13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Минздрава, парализованную из-за судебного запрета Супрун исполнять обязанности министра. Как сообщается на сайте Минздрава, чтобы обеспечить непрерывность работы министерства, Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства.

В четверг, 14 февраля, Окружной админсуд Киева отменил решение об отстранении Ульяны Супрун.

В то же время, Супрун заявила, что сегодня утром, 14 февраля, вновь начала исполнять обязанности министра здравоохранения. Супрун является и.о. главы Минздрава с 1 августа 2016 года.