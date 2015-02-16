Порошенко ввел Шокина в состав СНБО

Соответствующий указ главы государства № 86/2015 "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" от 16 февраля опубликован на президентском сайте.

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"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: на частичную смену статьи 1 Указа Президента Украины от 15 декабря 2014 года № 929 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Шокина Виктора Николаевича - генерального прокурора Украины (по согласию), выведя из состава этого Совета В.Ярему", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля 2015 года Верховная Рада предоставила согласие на освобождение президентом Украины Яремы от должности генпрокурора и на назначение Шокина на эту должность. В тот же день Порошенко освободил Ярему от должности генпрокурора и назначил на эту должность Шокина.