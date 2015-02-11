Порошенко назначил Шокина генеральным прокурором

Другим указом президент освободил Виталия Ярему от должности генпрокурора.

Президент Петр Порошенко назначил Виктора Шокина генеральным прокурором Украины. Соответствующий указ глава государства подписал 10 февраля, сообщается на сайте президента. Другим указом президент освободил Виталия Ярему от должности генпрокурора. Читайте такжеВо время голосования за назначение Шокина генпрокурором среди депутатов заметили "кнопкодавов" (видео) Как сообщал УНИАН, 10 февраля Верховная Рада дала согласие на назначение президентом Украины Шокина на должность генерального прокурора Украины. За это решение проголосовало 318 из 382 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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