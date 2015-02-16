Литва: Время добавить России давления, санкций и изоляции
13:25, 16 февраля 2015Политика
4972 0
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус констатирует, что Россия не выполняет новые Минские договоренности, и говорит о необходимости усилить давление, санкции и изоляцию.
Линас Линкявичус / facebook.com/TSPMI
Об этом Линкявичус написал в понедельник на своей странице в «Твиттере».
"К сожалению, предвидения исполнились. Россия не имеет никакого желания и намерения соблюдать перемирие. За последний день более 100 атак, 15 убитых. Время усилить давление, санкции и изоляцию", - написал глава внешнеполитического ведомства Литвы.
Читайте такжеМИД Литвы: Россия испытывает на прочность хрупкий мир в Донбассе
Напомним, российско-террористические вооруженные группировки не соблюдают перемирие, которое согласно минским договоренностям должно быть установлено с 00.00 часов 15 февраля.
По состоянию на 11:00 понедельника, 16 февраля, боевики по меньшей мере 129 раз обстреляли позиции сил АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter