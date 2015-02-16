Литва: Время добавить России давления, санкций и изоляции

Об этом Линкявичус написал в понедельник на своей странице в «Твиттере».

"К сожалению, предвидения исполнились. Россия не имеет никакого желания и намерения соблюдать перемирие. За последний день более 100 атак, 15 убитых. Время усилить давление, санкции и изоляцию", - написал глава внешнеполитического ведомства Литвы.

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Напомним, российско-террористические вооруженные группировки не соблюдают перемирие, которое согласно минским договоренностям должно быть установлено с 00.00 часов 15 февраля.

По состоянию на 11:00 понедельника, 16 февраля, боевики по меньшей мере 129 раз обстреляли позиции сил АТО.