Луценко: верхушка СПУ предала свою историю, свои принципы борьбы с олигархами

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что окончательно прекратил членство в Социалистической партии Украины, и назвал вступление СПУ в антикризисную коалицию «предательством верхушки партии».

Об этом он сказал сегодня в эфире канала 1+1.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что в первый день своего назначения на должность министра внутренних дел он приостановил свое членство в Социалистической партии.

По его словам, это было требование закона и элементарные моральные принципы для любого представителя силовых органов.

В то же время он отметил, что нынешняя ситуация требует от него определенных моральных оценок. «Я считаю, что сегодня мы являемся свидетелями политического кризиса в обществе, собственно, попытки реванша кучмистов в украинском политикуме», - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО назвал вступление социалистов в антикризисную коалицию “предательством верхушки СПУ, которая предала свою историю, свои принципы борьбы с олигархическими кланами и встала на сторону одного из этих кланов”.

«Сегодня мои коллеги, мои друзья по совместной 15-летней борьбе с олигархией в Украине голосуют и братаются вместе с КИВАЛОВЫМ, ЧЕЧЕТОВЫМ, с ЗАСУХОЙ и другими деятелями кучмизма», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Поэтому он в этой ситуации убежден, что это уже не демократический социализм, а «олигархический сицилизм» - только так можно охарактеризовать действия партии.

Именно поэтому Ю.ЛУЦЕНКО принял решение окончательно выйти из СПУ, оставаясь очень благодарным ей за 15 лет совместной борьбы во время акций “Украина без Кучмы» и во время Помаранчевой революции.

В то же время он сказал, что не знает, сколько еще социалистов приняли такое же решение, но надеется, что это сделали все, кто верит в идеалы, которые провозглашались социалистами на всех майданах Украины. «Но сколько, я не собираюсь организовывать и подстрекать, это их собственное право, я лично вышел, потому что хочу утром смотреть в зеркало, веря самому себе», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Отвечая на вопрос, готов ли он выйти на Майдан, министр отметил, что он и в дальнейшем готов работать министром и обеспечивать право любого человека в Украине на отстаивание своих политических убеждений.